قال الأمير بدر بن عبدالمحسن، إن الله هيأ للمملكة وجود الأمير محمد بن سلمان في وقت كانت فيه المملكة بحاجة لتغيير.
وأضاف من خلال مقطع فيديو: “أشعر أن وجود الأمير محمد بن سلمان في هذا الوقت حكمة إلهية”، مشيرا إلى أن ولي العهد جاء في وقت أصبحنا فيه نعد السنوات التي تكفينا فيها الثروة النفطية.
ولقي المقطع تفاعلا واسعا من المغردين، حيث تزامنت تصريحات الأمير بدر مع إعلان مؤشر Ipsos أن السعوديين أعلى شعوب العالم ثقة بالتوجهات الاقتصادية لدولتهم، بنسبة ثقة لامست الـ 93%. وفق “أخبار 24”.
وكانت صحيفة “POLITICO” الأمريكية قد أكدت خلال زيارة بايدن إلى المملكة أن ولي العهد يحظى بشعبية جارفة لدى جميع السعوديين.
#بدر_بن_عبدالمحسن: أشعر أن وجود #الأمير_محمد_بن_سلمان في هذا الوقت حكمة إلهية
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— أخبار 24 – السعودية (@Akhbaar24) August 14, 2022
سمو ولي العهد، قائد ملهم في زمنٍ يحتاج رؤيته وعزيمته pic.twitter.com/CxZPyt8VTo
— بدر بن عبدالمحسن (@albadr) August 13, 2022