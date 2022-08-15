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رياضة > الأهلي يؤكد في بيان رسمي: شراكتنا مع “وسط جدة” مستمرة.. وسنتخذ كافة الإجراءات القانونية
15/08/2022   7:10 ص

الأهلي يؤكد في بيان رسمي: شراكتنا مع “وسط جدة” مستمرة.. وسنتخذ كافة الإجراءات القانونية

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كشف النادي الأهلي، عن حقيقة الأنباء التي تم تداولها مؤخرا بشأن إلغاء عقد الشراكة الإستراتيجية مع شركة وسط جدة للتطوير، بعد هبوط الفريق الأول لكرة القدم إلى دوري الدرجة الأولى (دوري يلو) في الموسم الرياضي الجديد.

وقال الأهلي، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “تؤكد إدارة النادي الأهلي أن عقد الشراكة الاستراتيجية مع شركة وسط جدة للتطوير، مستمر بذات المدة والمزايا الموجودة في العقد المبرم بين الطرفين والذي تم الإعلان عنه مسبقاً”. وفق “أخبار 24”.

وأوضح الأهلي في بيانه: “تقرر اتخاذ كافة الإجراءات النظامية والقانونية تجاه كل من ينشر أو يتداول الأخبار المغلوطة في هذا الشأن”.

الأهلي يؤكد في بيان رسمي: شراكتنا مع “وسط جدة” مستمرة.. وسنتخذ كافة الإجراءات القانونية

رياضة
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