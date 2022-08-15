وزير العدل يعتمد إصدار 2.3 ألف رخصة محاماة وتجديد أكثر من ألف أخرى

اعتمدَ وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني، إصدار 2.3 ألف رخصةَ محاماة، وتجديد أكثر من ألف رخصةً.
وأوضحت وزارة العدل أنها أتاحت “خدمة الاستعلام عن المحامين المعتمدين”، من خلال قائمة مصنفة حسب المدينة، مع إمكانية البحث باسم المحامي والمدينة، إضافة إلى إمكانية الاستعلام عن حالة الطلبات المقدمة لخدمات المحامين.
وكان الصمعاني قد أكدَ في لقاء سابق مع المحامين، أن الجهود التطويرية تهدف إلى أن يكون المخرج العدلي بأعلى جودة، من خلال التأهيل المهني، مؤكداً أن المحامين شركاء وركن أساسي في المنظومة العدلية.
يذكر أن وزارة العدل تُقَدِّمُ حزمةً من الخدمات للمحامين عبر بوابة ناجز بخطوات ميسرة مثل خدمة “طلب ترخيص محاماة”، و”طلب تجديد ترخيص محاماة”، وخدمة “قيد محام متدرب جديد”، التي تمكِّن المحامي المتدرب من التقديم لتسجيله في سجل قيد المحامين المتدربين والحصول على “شهادة تعريف للمحامي المتدرب” إلكترونياً. وفق “أخبار 24”.
إضافة إلى خدمة “انتقال محام متدرب إلى آخر”، التي تمكِّن المحامي المتدرب من التقديم على طلب الانتقال من محام إلى محام آخر، والحصول على “شهادة تعريف للمحامي المتدرب” حديثة وإلكترونية.