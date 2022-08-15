الدجاج والزيوت والبيض أكثر السلع ارتفاعاً.. والهيل والخضراوات الأكثر انخفاضاً في يوليو

أصدرت الهيئة العامة للإحصاء، اليوم (الإثنين)، النشرة الإحصائية لمتوسطات أسعار السلع والخدمات لشهر يوليو 2022 مقارنةً بشهر يوليو 2021.
وصنف التقرير السلع والخدمات إلى 10 فئات: (الأغذية والمشروبات، والتبغ، والملابس، والسلع الإنشائية، والمنظفات، والصحة، وصيانة وإصلاح معدات النقل الشخصية، والأعلاف والحيوانات الحية، والفنادق والشقق المفروشة، والسلع والخدمات الشخصية المتنوعة).
وأبرز التقرير السلع والخدمات التي سجلت أكبر نسبة ارتفاع وتلك التي سجلت أكبر نسبة انخفاض، حيث جاء كلٌ من (بطاطس وسط محلي، ودجاج مجمد مستورد “دو”، ودجاج مجمد محلي “الوطنية”، وزيت نباتي للقلي العربي، وحليب بودرة معلب “نيدو”)، كأكثر السلع الغذائية ارتفاعاً، في حين كان (هيل هندي، وهيل أمريكي، وخيار محلي، وبامية محلية، وخس محلي) أكثر السلع الغذائية التي انخفضت أسعارها.
أما السلع غير الغذائية والخدمات فسجلت (نفقات الحفلات والأفراح، وصابون بودرة للملابس تايد، وفانلة داخلية نصف كم “الأصيل”، وشقة مفروشة، وإقامة بالفنادق، وتغيير زيت، وكشف طبيب أسنان) النسبة الأعلى لارتفاع الأسعار، أما تلك الأكثر انخفاضاً فكانت (تنظيف وكوي الملابس بالمغسلة، وإصلاح سيارة “ميكانيكا”، وكشف طبيب أطفال).
وكانت الهيئة العامة للإحصاء، قد أعلنت ارتفاع مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر يوليو 2022م بنسبة 2.7 % مقارنة بنظيره من العام الماضي، وهو أعلى من شهر يونيو الماضي الذي سجل ارتفاعاً بنسبة تصل إلى 2.3%، مدفوعا بارتفاع أسعار الأغذية والمشروبات بنسبة 3.9% متأثرا بارتفاع أسعار الأغذية بنسبة 4.2% والتي بدورها تأثرت بارتفاع أسعار اللحوم والدواجن بنسبة 5.1%. وفق “أخبار 24”.
السلع الأكثر ارتفاعاً خلال يوليو 2022 مقارنة بيوليو 2021
|
السلعة
|
وحدة القياس
|
متوسط السعر يوليو 2021
|
متوسط السعر يوليو 2022
|
نسبة التغير
|
أولاً: السلع الغذائية
|
بطاطس وسط محلي
|
1 كجم
|
2.86
|
4.4
|
53.85 %
|
دجاج مجمد مستورد (دو)
|
900 جم
|
14.31
|
19.75
|
38.02 %
|
دجاج مجمد محلي (الوطنية)
|
900 جم
|
14.29
|
19
|
32.96 %
|
زيت نباتي للقلي (العربي)
|
1.5 لتر
|
15.82
|
20.93
|
32.3 %
|
حليب بودرة معلب (نيدو)
|
1.8 لتر
|
61.53
|
78.49
|
26.56 %
|
جبن كاسات محلي (المراعي)
|
500 جم
|
15.14
|
19.11
|
26.22 %
|
زيت ذرة (للطهي) عافية
|
1.5 لتر
|
22.12
|
27.35
|
23.64 %
|
بيض محلي
|
1 طبق
|
15.83
|
19.25
|
21.6 %
|
ثانياً: السلع والخدمات الشخصية المتنوعة
|
نفقات الحفلات والأفراح
|
1 تكلفة
|
9533.33
|
12945.83
|
35.8 %
|
صابون بودرة للملابس (تايد)
|
100 جم
|
1.69
|
1.83
|
8.28 %
|
فانلة داخلية نصف كم (الأصيل)
|
1 فانلة
|
12.27
|
13.04
|
6.28 %
|
مبيد حشرات بخاخ (ريد)
|
300 ملل
|
10.8
|
11.38
|
5.37 %
|
ثالثاً: الخدمات
|
شقة مفروشة
|
1 أجرة
|
269.63
|
309.65
|
14.84 %
|
إقامة بالفنادق
|
1 أجرة
|
448.54
|
502.54
|
12.04 %
|
تغيير زيت
|
1 تكلفة
|
87.32
|
94.51
|
8.23 %
|
كشف طبيب أسنان
|
1 خدمة
|
178.03
|
180.88
|
1.6 %
|
رابعاً: الأعلاف والحيوانات الحية
|
شعير مستورد
|
50 كجم
|
62.86
|
85.33
|
37.05 %
|
المكعبات
|
40 كجم
|
56.18
|
74.75
|
33.05 %
|
برسيم
|
1 بالة
|
20.5
|
24.75
|
20.73 %
|
التبن أو الدريس
|
1 بالة
|
14.96
|
17.25
|
15.31 %
|
الرودس
|
1 بالة
|
14.89
|
16.96
|
13.9 %
|
خامساً: السلع الإنشائية
|
خشب أبلاكاش إندونيسي
|
1م3
|
2796.9
|
3394.42
|
21.36 %
|
كيابل ربط الحديد صينية
|
10 كجم
|
61.68
|
72.41
|
17.4 %
|
ألومنيوم (حلق جنب سعودي)
|
5.8 م
|
77.53
|
89.61
|
15.58 %
|
كيابل كهربائية 10 مم وطنية
|
1 م3
|
19.08
|
21.36
|
11.95 %
السلع الأكثر انخفاضاً خلال يوليو 2022 مقارنة بيوليو 2021
|
السلعة
|
وحدة القياس
|
يوليو 2021
|
يوليو 2022
|
نسبة التغير
|
أولاً: السلع الغذائية
|
هيل هندي
|
1 كجم
|
190.24
|
156.73
|
17.61 %
|
هيل أمريكي
|
1 كجم
|
180.97
|
151.79
|
16.12 %
|
خيار محلي
|
1 كجم
|
5.87
|
5.22
|
11.07 %
|
بامية محلية
|
1 كجم
|
17.76
|
16.36
|
7.88 %
|
خس محلي
|
1 كجم
|
6.78
|
6.48
|
4.42 %
|
ثانياً: السلع والخدمات الشخصية المتنوعة
|
نفقات تنظيف وكوي الملابس بالمغسلة
|
1 خدمة
|
3.56
|
3.54
|
0.56 %
|
ثالثاً: الخدمات
|
إصلاح سيارة (ميكانيكا)
|
1 أجرة
|
91.85
|
91.4
|
0.49 %
|
كشف طبيب أطفال
|
1 خدمة
|
72.71
|
72.36
|
0.48 %
|
رابعاً: السلع الإنشائية
|
أسمنت أسود وطني
|
50 كجم
|
14.9
|
14.79
|
0.74 %