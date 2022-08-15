شهدت الحالة الوبائية لفيروس كورونا في المملكة، خلال الـ24 ساعة الماضية، ارتفاعاً على مستوى الإصابات والوفيات وكذلك حالات التعافي.
وأظهرت بيانات وزارة الصحة اليوم (الإثنين) تسجيل 135 إصابة جديدة بكورونا، بارتفاع قدره 30 حالة عن يوم أمس.
وكشفت عن ارتفاع أعداد المتعافين من الفيروس، حيث تماثل 131 مريضاً للشفاء اليوم، بارتفاع قدره 24 حالة عن يوم أمس.
وبذلك يرتفع أعداد المتعافين إلى 798936 شخصاً من أصل 813093 إصابة منذ بدء الجائحة في المملكة، بينما لاتزال هناك 3886 حالة نشطة.
كما ارتفعت حالات الوفاة بتسجيل حالتي وفاة جديدتين خلال الساعات الـ24 الماضية، ليصل إجمالي الوفيات نتيجة كوفيد 19 إلى 9271 وفاة.
وفي السياق ذاته، أظهرت بيانات وزارة الصحة ارتفاع الحالات الحرجة، بدخول 3 حالات جديدة العناية المركزة، ليرتفع إجماليها إلى 87 حالة. وفق “أخبار 24”.