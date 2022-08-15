“العقاري”: توقيع أكثر من 58 ألف عقد تمويلي في النصف الأول 2022

كشف صندوق التنمية العقارية، عن توقيع أكثر من 58 ألف عقد تمويلي، ضمن الخيارات التمويلية والسكنية المتنوعة لبرامج الدعم السكني في مختلف مناطق المملكة، خلال النصف الأول من العام الجاري 2022م.
وأوضح الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية العقارية منصور بن ماضي، أن الصندوق قدم لنحو 33% من إجمالي المستفيدين من العقود التمويلية؛ تسهيلات ائتمانية وفق ضوابط وإجراءات برنامج ضمانات وبرنامج الرهن الميسر.
وأبان أن برنامج ضمانات أسهم في تمكين 6 آلاف مستفيد، فيما بلغ عدد المستفيدين من “الرهن الميسر” أكثر من 13 ألف مستفيد، خلال النصف الأول من 2022، مشيداً بالدور التنظيمي والتشريعي لمنظومة الإسكان والشراكة التكاملية مع الجهات التمويلية والمطورين العقاريين، التي كان لها الأثر في تمكين أكثر من 660 ألف مستفيد من برامج الدعم السكني، منذ يونيو 2017 وحتى نهاية النصف الأول من 2022م. وفق “أخبار 24”.