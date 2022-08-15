جامعة الملك سعود الأولى عربياً وفق تصنيف شنغهاي لأفضل الجامعات بالعالم

أعلنت جامعة الملك سعود تصدرها المرتبة الأولى على مستوى المملكة والوطن العربي، وذلك وفق تصنيف شانغهاي 2022 لأفضل الجامعات.
وكان تصنيف شنغهاي للعام الحالي قد شهد تصدر جامعة هارفارد للتصنيف للسنة العشرين على التوالي، في حين جاءت جامعة ستانفورد الأمريكية في المرتبة الثانية، ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا (إم آي تي) الأمريكي في المرتبة الثالثة.
واحتلت جامعة كامبريدج البريطانية المرتبة الرابعة، بينما جاءت جامعتا بركيلي وبرينستون الأمريكيتان في المرتبتين الخامسة والسادسة، ونالت جامعة أكسفورد البريطانية المرتبة السابعة.
يذكر أن تصنيف شنغهاي يعتمد على عدة معايير منها عدد الباحثين الذين ترد أسماؤهم كثيرًا في مجال اختصاصهم، وعدد المقالات المنشورة في مجلتي “ساينس” و”نيتشر”. وفق “أخبار 24”.