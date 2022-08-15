“الثقافة” تطلق منصة “بوابة الموردين” الإلكترونية لبناء قاعدة بيانات شاملة ومتخصصة

أعلنت وزارة الثقافة، اليوم (الإثنين)، إطلاق منصة “بوابة الموردين” ، بهدف بناء قاعدة بيانات شاملة ودقيقة، ومتخصصة من الموردين ذوي الكفاءة؛ لتحسين مستوى جودة الخدمات، ورفع مستوى الشفافية والمساواة، وتأكيد مفهوم المنافسة العادلة.
وأوضحت الوزارة أن البوابة خصصت للموردين المحليين والدوليين؛ لإدارة عمليات التسجيل، وتحديث البيانات، والإعلان عن المنافسات، ورفع الفواتير، وشهادات الإنجاز، مشيرة إلى أنها تمكّن الموردين من تسليم وتحديث المستندات القانونية، ومتطلبات التأهيل المالية والفنية، كما تتيح لهم الاطلاع على المنافسات والمشاريع المطروحة.
وأضافت أن المنصة تهدف إلى رفع الفواتير وشهادات الإنجاز ومتابعتها، ومتابعة أوامر الشراء، ورفع الاستفسارات والطلبات المتعلقة بالمشاريع، إلى جانب تسجيل وإبداء الاهتمام بالعمل مع الوزارة والهيئات والكيانات الثقافية التابعة لها، ورفع جداول الكميات، وإصدار خطابات إنهاء الأعمال للعقود وأوامر الشراء، إضافة لمتابعة ومراقبة الأداء وتقييم خدمات المورد. وفق “أخبار 24”.