العمل على تنظيم جديد لمقدمي دورات تطوير الذات.. وهذه أبرز التجاوزات التي يقومون بها

كشف المدير العام للمركز الوطني لتعزيز الصحة النفسية الدكتور عبدالحميد الحبيب عن العمل على تنظيم جديد لعمل مطوري الذات.
وقال الحبيب لموقع ” أخبار 24 “، في رده على سؤال فرض معايير معينة على الأشخاص الذين يقدمون دورات تطوير ذات، إن هذا جزء من التنظيم الذي يعمل عليه المركز الوطني لتعزيز الصحة النفسية؛ لافتاً إلى أنه في طور الإعداد ويحتاج إلى وقت، مشيراً إلى أنه ليس الجهة الوحيدة التي تعمل على ذلك.
وبين أن المركز يقوم بالمتابعة والرفع بالمخالفات لتطبيق الغرامات من قبل الجهات المختصة وفق الأنظمة، حيث إن أبرز التجاوزات تتعلق بالمحتوى وكثير من البرامج لا تمتلك مستنداً علمياً، مشيراً إلى أن بعض الأخطاء علمية ومنهجية، بالإضافة إلى وجود ادعاءات مضللة لدى مطوري الذات.
وأكد أنه تم رصد ملاحظة واسعة على المدربين حيث إن بعض مقدمي الدورات يقومون بتقديم استشارات والإيحاء للمشاركين بأن بإمكانهم حل المشكلات ومعالجتها نفسياً وشخصياً، دون حصولهم على شهادة في التخصص.