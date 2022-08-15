“صندوق الاستثمارات” و”كاين إنترناشونال” يستثمران 900 مليون دولار في مجموعة أمان للضيافة والسياحة الفاخرة

استثمر صندوق الاستثمارات العامة إلى جانب شركة كاين إنترناشونال وهي شركة استثمار متخصصة في القطاع العقاري، 900 مليون دولار في مجموعة أمان للضيافة والسياحة الفاخرة.
ويهدف الاستثمار لدعم خطة التوسع لمجموعة أمان حول العالم لفنادقها وعقاراتها السكنية الفائقة الفخامة، كما سيُسهم في تعزيز محفظة الفنادق والمنتجعات الحالية للمجموعة، بالإضافة الى دعم إتمام إنشاء مشاريع جديدة، فضلًا عن دعم الاستحواذ على وجهات إضافية وتطويرها.
وتشمل محفظة مجموعة أمان 34 فندقًا في 20 دولة، بالإضافة إلى 9 مشاريع فندقية وسكنية أخرى قيد الإنشاء، إلى جانب نيتها تطوير مشاريع إضافية في عدة دول، منها: المملكة والولايات المتحدة الأمريكية واليابان والمكسيك وكوريا الجنوبية ووجهات مختلفة في أوروبا.
وقال مالك مجموعة “أمان” ورئيس مجلس إدارتها ورئيسها التنفيذي، فلاد دورونين: إن الاستثمار الذي قدمه كلٌ من صندوق الاستثمارات العامة وشركة كاين إنترناشونال، يعكس الثقة في مجموعة أمان، ويعزز تطورها، حيث سنعمل معًا على استمرار نمو المجموعة”. وفق “أخبار 24”.
ومن جهته قال نائب المحافظ ورئيس الإدارة العامة للاستثمارات الدولية في صندوق الاستثمارات العامة تركي النويصر: “استثمار الصندوق في مجموعة أمان يعكس جاذبية قطاع الضيافة والسياحة من الناحية الاستثمارية داخلياً وخارجياً. وهذا الاستثمار يتماشى مع سياسات الصندوق للاستثمار في القطاعات الواعدة لتحقيق عوائد مجدية على المدى الطويل داخل المملكة وخارجها”.
ومن جانبه، قال الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لشركة كاين إنترناشونال، جوناثان غولدشتاين: “نحن سعداء بالاستثمار في هذه العلامة التجارية، ونتطلع إلى بناء شراكة طويلة المدى مع مجموعة أمان. ومع استمرار التطور في قطاع الضيافة”.