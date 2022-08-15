للوقوف على إمكانياتها.. رئيس “الطيران المدني” يقوم برحلة تجريبية لطائرة ACH160

قام رئيس الهيئة العامة للطيران المدني عبدالعزيز الدعيلج، برحلة تجريبية بطائرة إيرباص ACH160 لعرض إمكانياتها من جوانب السلامة، والرفاهية والابتكار؛ وذلك بحضور الرئيس التنفيذي لشركة الطائرات المروحية الكابتن أرنو مارتينيز.
وتعد الطائرة ذات المحركين متعددة المهام، والجديدة كلياً من أكثر الطائرات تقدماً من الناحية التقنية في العالم، من حيث جوانب السلامة، والتقدم التقني والرفاهية.
وكانت الشركة المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة أعلنت حضور الطائرة إلى المملكة بالاتفاق مع إيرباص لعمل التجارب التشغيلية خلال فترة الصيف.
وتتميز الطائرة بخفض الانبعاثات الصوتية بشكل ملحوظ مقارنة بمثيلاتها في السوق، حيث يعد هذا التصميم الفريد بوجود مراوح ذات تصميم جديد، وينتج عنه ضوضاء بنسبة أقل سواء بالمحيط الخارجي للطائرة، أو داخل مقصورة الركاب أيضاً. وفق “أخبار 24”.
يذكر أن شركة الطائرات المروحية قامت بشراء 6 طائرات جديدة من طراز ACH160 والمقرر أن تضم أولها إلى الأسطول في أوائل عام 2023.