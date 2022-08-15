“سكني”: أكثر من 104 آلاف أسرة سعودية سكنت مسكنها الأول حتى نهاية الشهر الماضي

أعلن برنامج “سكني” عن استفادة 87.4 ألف أسرة سعودية منذ بداية عام 2022 حتى نهاية شهر يوليو الماضي من جميع الخيارات السكنية، والحلول التمويلية التي يتيحها البرنامج إلكترونياً لمستفيديه ضمن إجراءات سهلة وميسرة.
وأوضح البرنامج أن عدد الأسر التي سكنت مسكنها الأول بلغ 104.4 ألف أسرة سعودية؛ وذلك في إطار سعي البرنامج إلى تحقيق مستهدفات برنامج الإسكان.
وأكد “سكني” أن عدد الأسر المستفيدة من الخيارات والحلول التي يوفرها للمستفيدين في شهر يوليو الماضي بلغ 7 آلاف أسرة سعودية، بينما بلغ عدد الأسر التي سكنت مسكنها الأول في ذات الشهر 9 آلاف أسرة سعودية. وفق “أخبار 24”.