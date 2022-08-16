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جديد المحليات > بالصور.. “النقل” تستبدل فواصل التمدد على تقاطع طريقي “خريص مع الشيخ جابر الصباح”
16/08/2022   6:55 ص

بالصور.. “النقل” تستبدل فواصل التمدد على تقاطع طريقي “خريص مع الشيخ جابر الصباح”

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شرعت وزارة النقل والخدمات اللوجستية، في تنفيذ أعمال استبدال فواصل التمدد على مشروع تقاطع طريق خريص مع طريق الشيخ جابر الصباح في مدينة الرياض.

ويبلغ عدد فواصل التمدد بالمشروع نحو 4 فواصل بمجموع أطوال يصل إلى 11.90 لكل فاصل، إضافة إلى استبدال الفواصل وإصلاح الخرسانة أسفل الفواصل.

وستعمل الوزارةُ على تنفيذ الأعمال على مرحلتين خلال 12 يوماً، حيث سيتم في المرحلة الأولى استبدال الفواصل وعددها 2، فيما سيتم في المرحلة الثانية استبدال الفواصل الطرفية وعددها 2.

وتهدف وزارةُ النقل والخدمات اللوجستية من هذا المشروع إلى الارتقاء بجودة الطريق وتحسين الخدمات المقدمة لقاصديه، ورفع مستويات السلامة عليه وتخفيف الازدحام المروري.

 تنفيذ أعمال المشروع

تنفيذ أعمال المشروع

تنفيذ أعمال المشروع

وفق “أخبار 24”.

بالصور.. “النقل” تستبدل فواصل التمدد على تقاطع طريقي “خريص مع الشيخ جابر الصباح”

جديد المحليات
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