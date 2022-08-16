نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
جديد المحليات > أكثر من 380 ألف منشأة استفادت من خدمات “أجير” منذ انطلاقه
16/08/2022   3:36 م

أكثر من 380 ألف منشأة استفادت من خدمات “أجير” منذ انطلاقه

+ = -
755

كشف برنامج أجير التابع لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في إحصائيته الأخيرة أن عدد المنشآت المسجلة فيه قد بلغ 382,517 منشأة، بينما بلغ عدد السير الذاتية للقوى العاملة عبر أجير 143,449 سيرة ذاتية، إضافةً إلى استفادة المنشآت من استقطاب القوى العاملة في التخصصات التي يرغبون بها من باب اجير.

ويسعى برنامج أجير الذي انطلق في عام (2013) إلى رفع مستوى كفاءة سوق العمل من خلال الاستفادة من القوى العاملة الموجودة داخل المملكة كبديل عن الاستقدام، إضافةً إلى مواكبة البرنامج بتطوراته لرؤية المملكة 2030 والتحول الوطني وذلك بتقديم جميع الخدمات بشكل إلكتروني وإتمام عملية الربط بين مقدمي الخدمة والمستفيدين منها. وفق “أخبار 24”.

ويقدم البرنامج العديد من الخدمات منها: تعاقد أجير، إعارة أجير، باب أجير، مرافقين أجير.

يشار أن البرنامج أطلق اليوم، حملة توعوية بهدف تبصير الفئات المستهدفة من المنشآت، والأفراد من القوى العاملة بخدماته. ولمزيد من المعلومات حول البرنامج يمكنك زيارة الرابط.

أكثر من 380 ألف منشأة استفادت من خدمات “أجير” منذ انطلاقه

جديد المحليات
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885223279.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.