مستجدات كورونا.. انخفاض الإصابات والحالات الحرجة وارتفاع أعداد المتعافين

سجل مؤشر الوضع الوبائي لفيروس كورونا في المملكة، خلال الـ24 ساعة الماضية، انخفاضاً ملحوظاً على مستوى الإصابات والحالات الحرجة والوفيات، بينما ارتفعت أعداد المتعافين.
وأظهرت بيانات وزارة الصحة اليوم (الثلاثاء) تسجيل 103 إصابات جديدة بفيروس كورونا، بانخفاض 32 حالة عن يوم أمس، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات منذ بدء الجائحة في المملكة إلى 812196 حالة.
كما انخفضت الحالات الحرجة بشكل ملحوظ، حيث غادرت 7 حالات العناية المركزة خلال الساعات الـ24 الماضية، لينخض الإجمالي إلى 80 حالة حرجة. وفق “أخبار 24”.
وسجل مؤشر الوفيات انخفاضاً طفيفاً، حيث توفيت حالة واحدة فقط، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 9272 حالة وفاة.
وطبقاً لبيانات “الصحة” فقد ارتفعت أعداد المتعافين، بتماثل 151 مريضًا للشفاء منذ أمس، ليرتفع إجمالي حالات الشفاء إلى 799087 حالة.