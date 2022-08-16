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جديد المحليات > هل يمكن إضافة زوج المواطنة غير السعودي على منصة الضمان الاجتماعي؟ “الموارد البشرية” توضح
16/08/2022   3:36 م

هل يمكن إضافة زوج المواطنة غير السعودي على منصة الضمان الاجتماعي؟ “الموارد البشرية” توضح

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ردت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على الاستفسارات التي طرحها بعض المستفيدين بشأن مدى إمكانية إضافة زوج المواطنة غير السعودي في نظام الضمان الاجتماعي المطور، وإعفاء المستفيد من هذا النظام من رسوم الدراسة.

وأكدت أن نظام الضمان الاجتماعي بلائحته التنفيذية لم يستثن زوج المواطنة السعودية من شرط الجنسية، لكن يمكن للمواطنة إضافة زوجها غير السعودي ضمن الأسرة عند تقديم طلب الحصول على معاش الضمان الاجتماعي.

وأبانت أن الضمان الاجتماعي لا يدفع أي رسوم دراسية عدا رسوم اختبارات القياس سواء العامة أو التحصيلية، منوهة بأن في حال رفض أحد التابعين الإضافة للحصول على معاش الضمان الاجتماعي فسيحتسب دخل ذلك التابع ضمن الأسرة لدراسة الاستحقاق إلا أن هذا التابع لا يحتسب عند صرف المعاش.

استفسارات بشأن الضمان الاجتماعي

وفق “أخبار 24”.

هل يمكن إضافة زوج المواطنة غير السعودي على منصة الضمان الاجتماعي؟ “الموارد البشرية” توضح

جديد المحليات
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