نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
جديد المحليات > ارتفاع أرباح “الأبحاث والإعلام” 24% بنهاية النصف الأول من عام 2022
16/08/2022   7:06 م

ارتفاع أرباح “الأبحاث والإعلام” 24% بنهاية النصف الأول من عام 2022

+ = -
482

كشفت شركة المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام عن أرباحها المحققة خلال النصف الأول من العام الجاري.

وارتفعت أرباح الشركة العاملة في النشر والإعلام إلى 281.2 مليون ريال بنهاية النصف الأول من العام الجاري، بنسبة بلغت 24%، مقارنة بأرباح قدرها 226.1 مليون ريال خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وأكدت الشركة أن أسباب ارتفاع الأرباح خلال الفترة الحالية مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي تعود إلى ارتفاع الإيرادات بنسبة 30.3%، وذلك على الرغم من ارتفاع التكاليف المباشرة للفترة الحالية مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، نتيجة تكاليف تشغيل بعض المشاريع تماشيًا من الإستراتيجية المعلنة للشركة.

وعزت ارتفاع الأرباح خلال الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق إلى ارتفاع الإيرادات بنسبة 29.1%، كما عزت ارتفاع الأرباح بالربع الحالي مقارنة بالربع السابق إلى ارتفاع الربح الإجمالي بنسبة 25.7%.

وقالت الشركة إن حقوق المساهمين، بعد استبعاد حقوق الأقلية، قد بلغت بنهاية الفترة 2314.6 مليون ريال، مقابل 1759.9 مليون ريال في الفترة المماثلة من العام الماضي، كما بلغت الأرباح المبقاة بنهاية الفترة الحالية 1187.4 مليون ريال. وفق “أخبار 24”.

وأضافت أن إجمالي الدخل الشامل خلال الربع الحالي 140.1 مليون ريال، مقابل 112.9 مليون ريال للربع المماثل من العام السابق، بارتفاع بلغ 24.1%، ومقابل 104.4 مليون ريال للربع السابق من العام الحالي، وذلك بارتفاع قدره 34.2%.

ارتفاع أرباح “الأبحاث والإعلام” 24% بنهاية النصف الأول من عام 2022

جديد المحليات
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885223320.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.