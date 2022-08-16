“الوزراء” يعقد جلسته برئاسة خادم الحرمين ويوافق على اتفاقية لتوظيف العمالة المنزلية مع بوروندي

رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، اليوم الثلاثاء، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، في قصر السلام بجدة، وأصدر خلالها عدداً من القرارات.
وتناول المجلس مجمل المحادثات التي جرت بين المملكة وعددٍ من الدول خلال الأيام الماضية، وهي بنغلاديش وكوستاريكا، والاتصال الهاتفي الذي تلقاه ولي العهد من رئيس وزراء باكستان.
واستعرض المجلس تقارير عن تطورات الأوضاع ومجرياتها في المنطقة، والجهود الدولية المبذولة تجاهها؛ بما يحافظ على أمن المنطقة واستقرارها.
كما قدّر مجلس الوزراء، الجهود المبذولة لتنمية المحتوى المحلي وتعظيم أثره الاقتصادي في الناتج المحلي، لتحقيق مستهدفات رؤية 2030، ومنها تحقيق القطاع الزراعي ارتفاعاً يُعد الأعلى في تاريخه؛ متجاوزاً 72 مليار ريال، بمعدل نمو 7.8 % مقارنة بالعام السابق.
وأصدر المجلس عدداً من القرارات:
أولاً:
تفويض وزير الخارجية – أو من ينيبه – بالتباحث مع مجلس الصحة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، في شأن إعداد مشروع اتفاقية مقر بين حكومة المملكة والمجلس، في ضوء اتفاقيات المقر المبرمة بين المملكة والمنظمات الدولية، واتفاقية مزايا وحصانات مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والرفع عن ذلك لاستكمال ما يلزم.
ثانياً:
تفويض وزير الثقافة – أو من ينيبه – بالتباحث مع منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (الإيسيسكو) بشأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الثقافي بين وزارة الثقافة ومنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (الإيسيسكو)، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
ثالثاً:
تفويض وزير الثقافة – أو من ينيبه – بالتباحث مع المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم في شأن مشروع مذكرة تفاهم لإطلاق المرصد العربي للترجمة بين وزارة الثقافة والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألكسو)، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
رابعاً:
الموافقة على اتفاقين في مجالي توظيف العمالة، والعمالة المنزلية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية بوروندي.
خامساً:
تفويض وزير النقل والخدمات اللوجستية – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب البحريني في شأن مشروعي مذكرتي تفاهم في مجالي سلامة وصيانة الطرق ومستقبل النقل بين وزارة النقل والخدمات اللوجستية ووزارة المواصلات والاتصالات في مملكة البحرين، والتوقيع عليهما، ومن ثم رفع النسختين النهائيتين الموقعتين، لاستكمال الإجراءات النظامية.
سادساً:
تفويض وزير الصحة – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب الأوزبكي في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجالات الصحية بين وزارة الصحة ووزارة الصحة في أوزبكستان، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
سابعاً:
الموافقة على مذكرة تفاهم بين النيابة العامة في المملكة ووزارة العدل للجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية.
ثامناً:
تفويض رئيس مجلس إدارة هيئة تقويم التعليم والتدريب – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب الإماراتي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين هيئة تقويم التعليم والتدريب في المملكة ووزارة التربية والتعليم في الإمارات للتعاون في مجال تطوير أدوات التقويم والقياس والاعتماد، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
تاسعاً:
الموافقة على ضوابط تأمين الملابس العسكرية، وذلك على النحو الوارد في القرار.
عاشراً:
الموافقة على القواعد المنظمة لبرنامج الكفاءات والمتعاقدين.
حادي عشر:
تجديد عضوية الدكتور/ عبدالحميد الحرقان (رئيساً)، والدكتور/ عبداللطيف آل الشيخ، والدكتور/ عبدالرحمن الماجد، في اللجنة المنصوص عليها في المادة (الخامسة والثلاثين) من نظام براءات الاختراع والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف النباتية والنماذج الصناعية، وتعيين الدكتور/ عبدالعزيز الحمودي، والدكتور/ عبدالرحمن الأحمري عضوين في اللجنة.
ثاني عشر:
اعتماد الحسابات الختامية لجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، والهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم، والهيئة العامة للمنافسة. وفق “أخبار 24”.
ثالث عشر:
الموافقة على عدد من الترقيات على المرتبتين الخامسة عشرة، والرابعة عشرة.
كما اطلع المجلس على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، والتقارير السنوية لوزارة الصناعة والثروة المعدنية، وصندوق التنمية الوطني، والهيئة الملكية لمحافظة العلا، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وجامعة الملك عبدالعزيز، والهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية، وهيئة الرقابة ومكافحة الفساد، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.
#فيديو_واس | #خادم_الحرمين_الشريفين يرأس جلسة #مجلس_الوزراء.#واس
— واس الأخبار الملكية (@spagov) August 16, 2022