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جديد المحليات > 700 ألف استفادوا من شهادة ضريبة التصرفات العقارية للمسكن الأول حتى الشهر الماضي
16/08/2022   7:05 م

700 ألف استفادوا من شهادة ضريبة التصرفات العقارية للمسكن الأول حتى الشهر الماضي

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أعلن برنامج “سكني” إصدار أكثر من 700 ألف شهادة لضريبة التصرفات العقارية للمسكن الأول بنهاية شهر يوليو 2022، واستفادة 87.4 ألف أسرة، من الخيارات السكنية والتمويل من بداية العام حتى نهاية نفس الشهر.

وأوضح أن عدد الأسر التي سكنت مسكنها الأول ارتفع إلى 104.4 ألف أسرة، مبيناً مستجدات تحديثات البناء في المشاريع السكنية المنفذة بالشراكة مع المطورين العقاريين، ويشرف عليها برنامج “وافي”.

واستعرض البرنامج الحلول السكنية والتمويلية التي يتيحها؛ وهي باقة الدعم المقدم، وباقة الإيجار، وباقة الأثاث، وباقة البناء الذاتي، وباقة تجديد المسكن التي تمنح المستفيد حلولاً مرنة ومتعددة. وفق “أخبار 24”.

700 ألف استفادوا من شهادة ضريبة التصرفات العقارية للمسكن الأول حتى الشهر الماضي

جديد المحليات
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