نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
جديد المحليات > “مؤشر ترتيب” يعرفك على مستوى المدارس الثانوية في منطقتك
16/08/2022   10:41 م

“مؤشر ترتيب” يعرفك على مستوى المدارس الثانوية في منطقتك

+ = -
716

أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب عن إطلاق “مؤشر ترتيب” الذي يعنى بتوضيح مستوى المدارس الثانوية في المنطقة التي تعيش فيها.

وبينت أن المؤشر يرتب بالتعاون مع وزارة التعليم، حيث يقوم بترتيب المدارس الثانوية حسب متوسط درجات طلابها، سواء في الاختبارات أو المقاييس التي تنفذها الهيئة، ما يساعد الطلبة وأولياء الأمور، على اختيار المدارس المناسبة لهم.

وأوضحت أن المدارس تعرض في قائمة أو على خريطة تفاعلية، كما يمكن البحث بالتفصيل أيضاً، على المستوى الوطني أو إدارة التعليم، أو مكتب التعليم أو على مستوى مدارس البنين والبنات.

وأضافت أن المؤشر يتوافق مع المؤشرات العالمية ويعد ركيزة مهمة لتطوير ورفع جودة التعليم، ويحفز على التنافس الصحي بين المدارس ويحقق الشفافية ويشجع التميز، ما يساهم في تحقيق إحدى ركائز برنامج تنمية القدرات البشرية، وهي إتاحة تعليم عالي الجودة للجميع وصولاً إلى مواطن منافس عالمياً. وفق “أخبار 24”.

وأكدت الهيئة أن المؤشر لا يعتبر تقييماً أو تصنيفاً شاملاً لإدارات ومكاتب التعليم والمدارس، بل هو مؤشر خاص بدرجات الطلبة في اختبارات معيارية محددة وترتيب لإدارات ومكاتب التعليم والمدارس بناء على ذلك.

“مؤشر ترتيب” يعرفك على مستوى المدارس الثانوية في منطقتك

جديد المحليات
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885223348.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.