“مؤشر ترتيب” يعرفك على مستوى المدارس الثانوية في منطقتك

أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب عن إطلاق “مؤشر ترتيب” الذي يعنى بتوضيح مستوى المدارس الثانوية في المنطقة التي تعيش فيها.
وبينت أن المؤشر يرتب بالتعاون مع وزارة التعليم، حيث يقوم بترتيب المدارس الثانوية حسب متوسط درجات طلابها، سواء في الاختبارات أو المقاييس التي تنفذها الهيئة، ما يساعد الطلبة وأولياء الأمور، على اختيار المدارس المناسبة لهم.
وأوضحت أن المدارس تعرض في قائمة أو على خريطة تفاعلية، كما يمكن البحث بالتفصيل أيضاً، على المستوى الوطني أو إدارة التعليم، أو مكتب التعليم أو على مستوى مدارس البنين والبنات.
وأضافت أن المؤشر يتوافق مع المؤشرات العالمية ويعد ركيزة مهمة لتطوير ورفع جودة التعليم، ويحفز على التنافس الصحي بين المدارس ويحقق الشفافية ويشجع التميز، ما يساهم في تحقيق إحدى ركائز برنامج تنمية القدرات البشرية، وهي إتاحة تعليم عالي الجودة للجميع وصولاً إلى مواطن منافس عالمياً. وفق “أخبار 24”.
وأكدت الهيئة أن المؤشر لا يعتبر تقييماً أو تصنيفاً شاملاً لإدارات ومكاتب التعليم والمدارس، بل هو مؤشر خاص بدرجات الطلبة في اختبارات معيارية محددة وترتيب لإدارات ومكاتب التعليم والمدارس بناء على ذلك.
#فيديو | كيف يساهم #مؤشر_ترتيب في التعرّف على مستوى المدارس الثانوية في منطقتك؟https://t.co/kWV1aM7o6c pic.twitter.com/POgxXVZmJF
— هيئة تقويم التعليم والتدريب (@EtecKsa) August 16, 2022