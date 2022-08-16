سفير المملكة بمصر يفتتح الملتقى الدولي لخدمات البرامج السياحية والفنادق

افتتح سفير المملكة لدى مصر أسامة نقلي، في القاهرة، اليوم الثلاثاء، الملتقى الدولي الـ 23 لخدمات البرامج السياحية والفنادق، الذي يستمر يومين.
ويشارك في الملتقى 60 شركة سعودية من مقدمي خدمات العُمرة والسياحة والنقل والطيران والفنادق، كما تشارك شركات مصرية.
وتجوّل نقلي في المعرض المصاحب للملتقى، واستمع لشرحٍ عن البرامج والخدمات الجديدة لخدمة المعتمرين والزائرين، إضافة إلى الخدمات السياحية الأخرى، ونوه بمستواها.
وأكد أن منظومة الخدمات الجليلة التي تقدمها المملكة لضيوف الرحمن تعكس حجم الاهتمام الكبير الذي يوليه خادم الحرمين الشريفين وولي العهد، للمشاعر المقدسة. وفق “أخبار 24”.
وأوضح السفير أن الملتقى يعزز التعاون بين الشركات في البلدين، وأن تواجد الشركات السعودية في الملتقى يعكس عمق وحجم العلاقات بين البلدين.