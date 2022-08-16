“الأمن السيبراني” يعلن قائمة الجهات المسجلة لديه لتقديم خدماتها

أعلنت الهيئة الوطنية للأمن السيبراني عن قائمة مقدمي خدمات وحلول ومنتجات الأمن السيبراني المسجلين لديها حتى نهاية شهر يوليو 2022 لتقديم خدماتهم في المملكة، داعية الجهات التي لم تسجل بياناتها بعد إلى المبادرة بالتسجيل.
ونشرت الهيئة عبر موقعها الإلكتروني القائمة، والأولية للجهات المسجلة المستوفية للمتطلبات التنظيمية المحددة منذ الإعلان عن فتح باب التسجيل لمقدمي خدمات أو منتجات أو حلول الأمن السيبراني في شهر أبريل الماضي.
وأكدت أنها مستمرة في استقبال طلبات التسجيل عبر موقعها الإلكتروني، وذلك في إطار جهودها الرامية إلى تنظيم قطاع الأمن السيبراني والارتقاء بمستوى الخدمة المقدمة للجهات الوطنية، وتوفير البيئة المناسبة لتحفيز الاستثمارات المحلية والدولية في القطاع، وتشجيع الابتكار في مجالات الأمن السيبراني، ودعم الشركات الناشئة والصغيرة في القطاع. وفق “أخبار 24”.
وأشارت إلى أن هذه الخطوة تعزز من الجهود المبذولة في تنمية وتنظيم سوق وصناعة الأمن السيبراني في المملكة، وتمكين المستثمرين ومقدمي الخدمات من الفرص الواعدة والنوعية التي يشهدها القطاع، والنمو المتزايد في الطلب على خدمات وحلول ومنتجات الأمن السيبراني من القطاعين الحكومي والخاص.
وبينت أنها تسبق إصدار التراخيص التنظيمية اللازمة لممارسة بعض الأنشطة المتعلقة بالقطاع خلال الفترة المقبلة.