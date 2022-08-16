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رياضة > بالفيديو.. السومة يسجل ويقود العربي لصدارة الدوري القطري
16/08/2022   10:40 م

بالفيديو.. السومة يسجل ويقود العربي لصدارة الدوري القطري

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سجل السوري عمر السومة أول أهدافه الرسمية بقميص نادي العربي القطري، وقاده لصدارة ترتيب الدوري.

وأحرز السومة هدفًا في فوز العربي على المرخية بهدفين دون رد في المباراة التي أقيمت ضمن الجولة الثالثة من الدوري القطري.

ودون السومة هدفه الأول في ثاني ظهور له بقميص العربي، بعد انتقاله إلى صفوفه بنظام الإعارة حتى نهاية الموسم قادما من الأهلي. وفق “أخبار 24”.

وبهذه النتيجة، رفع العربي رصيده إلى 9 نقاط معززًا موقعه في الصدارة متفوقًا بفارق نقطتين عن الوكرة صاحب المركز الثاني.

 

بالفيديو.. السومة يسجل ويقود العربي لصدارة الدوري القطري

رياضة
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