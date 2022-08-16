بالفيديو.. السومة يسجل ويقود العربي لصدارة الدوري القطري

سجل السوري عمر السومة أول أهدافه الرسمية بقميص نادي العربي القطري، وقاده لصدارة ترتيب الدوري.
وأحرز السومة هدفًا في فوز العربي على المرخية بهدفين دون رد في المباراة التي أقيمت ضمن الجولة الثالثة من الدوري القطري.
ودون السومة هدفه الأول في ثاني ظهور له بقميص العربي، بعد انتقاله إلى صفوفه بنظام الإعارة حتى نهاية الموسم قادما من الأهلي. وفق “أخبار 24”.
وبهذه النتيجة، رفع العربي رصيده إلى 9 نقاط معززًا موقعه في الصدارة متفوقًا بفارق نقطتين عن الوكرة صاحب المركز الثاني.
فيديو : أهداف المباراة العربي 2 – 0 المرخية #دوري_نجوم_QNB pic.twitter.com/URojeB1SHc
— قنوات الكاس (@alkasschannel) August 16, 2022