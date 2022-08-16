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رياضة > بالفيديو والصور.. الأخضر الأولمبي يخسر من تركيا بهدف دون رد.. ويكتفي بفضية دورة ألعاب التضامن الإسلامي
16/08/2022   10:40 م

بالفيديو والصور.. الأخضر الأولمبي يخسر من تركيا بهدف دون رد.. ويكتفي بفضية دورة ألعاب التضامن الإسلامي

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خسر المنتخب السعودي الأولمبي على يد نظيره التركي بهدف دون رد، ضمن نهائي دورة ألعاب التضامن الإسلامي.

واكتفى المنتخب السعودي الأولمبي بقيادة سعد الشهري بالحصول على المركز الثاني والميدالية الفضية بعد نتائج مميزة في مشوار البطولة.

وسجل ميتيهان هدف المباراة الوحيد لصالح المنتخب التركي عند الدقيقة 26 من الشوط الأول، بعدما استغل كرة مرتدة من الدفاع السعودي ووضعها في الشباك.

وحاول الأخضر الأولمبي تعديل النتيجة عن طريق هيثم عسيري وأحمد الغامدي ومحمد القحطاني ولكن دون جدوى.

وأجرى سعد الشهري تبديلين بنزول سد الناصر ونواف القميري بدلًا من محمد القحطاني وخالد دغريري في محاولة لتنشيط الفريق. وفق “أخبار 24”.

وحافظ المنتخب التركي على تقدمه بهدف نظيف حتى نهاية المباراة ليتوج بالميدالية الذهبية ويحصد المنتخب الوطني السعودي الميدالية الفضية.

الاخضر

الاخضر

الاخضر

الاخضر

بالفيديو والصور.. الأخضر الأولمبي يخسر من تركيا بهدف دون رد.. ويكتفي بفضية دورة ألعاب التضامن الإسلامي

رياضة
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