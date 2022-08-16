الأهلي يستهدف التعاقد مع المهاجم البرازيلي بيدرو راؤول

يستهدف مجلس إدارة نادي الأهلي برئاسة ماجد النفيعي، التعاقد مع أحد المهاجمين البرازيليين، لتدعيم صفوف فريقه الأول لكرة القدم، خلال الموسم الجديد بدوري الدرجة الأولى (دوري يلو).
وعلم “سبورت 24” أن المهاجم البرازيلي بيدرو راؤول، لاعب نادي غوياس البرازيلي، يعد أحد الخيارات المطروحة من بين خيارات أخرى للتوقيع معها في سوق الانتقالات الصيفية الحالية، لتدعيم خط هجوم الأهلي.
ولا تزال إدارة الأهلي تفاضل بين خياراتها لتعويض رحيل نجمها وهدافها الأول السوري عمر السومة المنتقل حديثاً على سبيل الإعارة لنادي العربي القطري.