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رياضة > “استثناء الأهلي والفيصلي”.. رابطة الدرجة الأولى تُطلق منصة للتذاكر الإلكترونية
16/08/2022   10:40 م

“استثناء الأهلي والفيصلي”.. رابطة الدرجة الأولى تُطلق منصة للتذاكر الإلكترونية

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أطلقت رابطة أندية الدرجة الأولى للمحترفين، منصة للتذاكر الإلكترونية لمباريات دوري يلو 2022 – 2023 لأندية محددة من الدوري في المرحلة الأولى.

وأشارت رابطة أندية الدرجة الأولى إلى أن التنظيم هدفه تسهيل عملية الحصول على التذاكر للجماهير وإحصائها إلكترونيًا، ما يُساهم في حصول الأندية والرابطة مستقبلاً على إحصائيات بعدد الحضور الفعلي في المباريات.

واستثنت رابطة أندية الدرجة الأولى للمحترفين، 8 أندية أبرزها الأهلي والفيصلي، فيما جاءت الأندية المشاركة في المنصة كالتالي: الجبلين، العروبة، نجران، الأخدود، هجر، جدة، القيصومة، الخلود، الساحل، العربي، الشعلة، أحد. وفق “أخبار 24”.

“استثناء الأهلي والفيصلي”.. رابطة الدرجة الأولى تُطلق منصة للتذاكر الإلكترونية

رياضة
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