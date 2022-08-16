الفيصل: أبارك للمنتخب التركي الميدالية الذهبية.. وحظاً أوفر لأبطالنا

بارك رئيس اتحاد التضامن الإسلامي ووزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل فوز المنتخب التركي بذهبية كرة القدم في دورة ألعاب التضامن الإسلامي متمنيًا حظًا أوفر لأبطال الأخضر ومنتخب أذربيجان.
ودوّن الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، عبر حسابه بموقع تويتر، اليوم (الثلاثاء): “أبارك للمنتخب التركي تحقيق ذهبية كرة القدم في دورة ألعاب التضامن الإسلامي، وحظ أوفر لأبطالنا ومنتخب أذربيجان”.
وأتم رئيس اتحاد التضامن الإسلامي تغريدته بقوله: “مسيرة مميزة نحو النهائي، أداء عالي، وقتالية حتى اللحظات الأخيرة كل التوفيق في المشوار إلى باريس2024”.
وُهزم المنتخب الوطني الأولمبي على يد نظيره التركي بهدف دون رد، خلال المباراة التي جمعتهما في وقت سابق من اليوم (الثلاثاء) ضمن نهائي دورة ألعاب التضامن الإسلامي. وفق “أخبار 24”.
واكتفى المنتخب السعودي الأولمبي بقيادة سعد الشهري بالحصول على المركز الثاني والميدالية الفضية بعد نتائج مميزة في مشوار البطولة.
أبارك للمنتخب التركي تحقيق ذهبية كرة القدم في دورة العاب التضامن الإسلامي، وحظ أوفر لأبطالنا ومنتخب أذربيجان 🙏🏻
مسيرة مميزة نحو النهائي، أداء عالي، وقتالية حتى اللحظات الأخيرة 💚
كل التوفيق في المشوار إلى #باريس2024 🙏🏻 pic.twitter.com/gFMU5RqVfJ
— عبدالعزيز بن تركي الفيصل (@AbdulazizTF) August 16, 2022