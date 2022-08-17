“تنمية الصادرات” تحصد جائزة “ستيفي” للأعمال الدولية كأفضل منظم للفعاليات

حصدت هيئة تنمية الصادرات السعودية جائزة ستيفي للأعمال الدولية فئة التواصل المؤسسي والمجتمعي “مسار المعارض”.
وتمكنت الهيئة من الحصول على جائزة “ستيفي” المقدمة من (The International Business Awards) كأفضل جهة منظمة للفعاليات بين قطاع الأعمال والمُستهلك (B2C) للعام 2022، ، لتنظيمها معرض “صنع في السعودية”.
وأوضح الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية الصادرات السعودية، عبد الرحمن الذكير، أن تتويج أعمال الهيئة بهذه الجائزة يأتي نتيجةً للجهود التي بذلتها وتقوم عليها منذ انطلاقة برنامج “صنع في السعودية” في مارس 2021، وحرص “الصادرات السعودية” على تلبية احتياجات المُصدِّرين والمصنّعين، عبر تقديم مجموعة من الخدمات والمبادرات. وفق “أخبار 24”.