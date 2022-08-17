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جديد المحليات > استعدادًا للعام الدراسي.. “تعليم الرياض” توزع المقررات الدراسية للمرحلة الثانوية
17/08/2022   6:55 ص

استعدادًا للعام الدراسي.. “تعليم الرياض” توزع المقررات الدراسية للمرحلة الثانوية

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بدأت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض في توزيع المقررات الدراسية للمرحلة الثانوية على المدارس، عقب الانتهاء من توزيع كتب المرحلتين الابتدائية والمتوسطة.

وحرصت إدارة تعليم الرياض على توصيل المقررات الدراسية قبل بداية الدراسة بوقت كافٍ، حتى تُسلم للطلاب في اليوم الأول، حيث نشرت الإدارة فيديو لوصول الكتب للمدارس.

يذكر أن العام الدراسي الجديد سينطلق في 1 / 2/ 1444هـ الموافق 28 / 8/ 2022م، وسينتهي في 4 / 12/ 1444هـ الموافق 22/ 6/ 2023م.

وفق “أخبار 24”.

استعدادًا للعام الدراسي.. “تعليم الرياض” توزع المقررات الدراسية للمرحلة الثانوية

جديد المحليات
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