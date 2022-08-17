استعدادًا للعام الدراسي.. “تعليم الرياض” توزع المقررات الدراسية للمرحلة الثانوية

بدأت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض في توزيع المقررات الدراسية للمرحلة الثانوية على المدارس، عقب الانتهاء من توزيع كتب المرحلتين الابتدائية والمتوسطة.
وحرصت إدارة تعليم الرياض على توصيل المقررات الدراسية قبل بداية الدراسة بوقت كافٍ، حتى تُسلم للطلاب في اليوم الأول، حيث نشرت الإدارة فيديو لوصول الكتب للمدارس.
يذكر أن العام الدراسي الجديد سينطلق في 1 / 2/ 1444هـ الموافق 28 / 8/ 2022م، وسينتهي في 4 / 12/ 1444هـ الموافق 22/ 6/ 2023م.
استعدادًا للعام الدراسي القادم 1444هـ
وبعد الانتهاء من توزيع كتب المرحلة الابتدائية والمتوسطة #تعليم_الرياض يبدأ في توزيع المقررات الدراسية للمرحلة الثانوية على المدارس .#العودة_للدراسة #العالم_ينتظرك pic.twitter.com/UNlvUb2y08
— إدارة تعليم الرياض (@MOE_RYH) August 16, 2022
وفق “أخبار 24”.