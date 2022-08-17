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جديد المحليات > لمواكبة مستجدات سوق العمل.. “تقويم التعليم” تحدث معايير الاعتماد الأكاديمي
17/08/2022   1:44 م

لمواكبة مستجدات سوق العمل.. “تقويم التعليم” تحدث معايير الاعتماد الأكاديمي

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اعتمد مجلس إدارة هيئة تقويم التعليم والتدريب تحديث معايير الاعتماد الأكاديمي، وذلك لرفع جودة التعليم الجامعي وزيادة أثر عمليات الاعتماد.

وحدثت الهيئة المعايير المؤسسية والبرامجية وإجراءات الاعتماد؛ بهدف مواكبة المستجدات في مهارات ومتطلبات سوق العمل لمهن المستقبل، ومواكبة المستجدات في الأطر التعليمية، ونشر ثقافة الجودة في العديد من المؤسسات التعليمية.

وأضافت أن عدد المستفيدين من هذه التحديثات نحو 1.38 مليون طالب وطالبة بـ 67 جامعة وكلية، متوقعة أن يسهم ذلك في تقليل الجهد ورفع الكفاءة، والتحول إلى الاعتماد على الأثر بالتركيز على المخرجات.

تقويم التعليم تحدث معايير الاعتماد الأكاديمي

وفق “أخبار 24”.

لمواكبة مستجدات سوق العمل.. “تقويم التعليم” تحدث معايير الاعتماد الأكاديمي

جديد المحليات
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