جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز تحقق تميزاً جديداً وتدخل للمرة الأولى تصنيف شنغهاي العالمي للجامعات 2022م

استمراراً لمواصلة التميز والجهود التكاملية ما بين جهاتها وأقسامها في جميع المجالات الأكاديمية والبحثية وفي جودة التعليم وجودة أعضاء هيئة التدريس ومخرجاتها ، فقد حققت جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز بالخرج تميزاً جديداً وذلك بدخولها للمرة الأولى لتصنيف شنغهاي العالمي للجامعات 2022م حيث حلت في المركز (817) على مستوى جامعات العالم
ويُعد تصنيف شنغهاي من التصنيفات العالمية الأكاديمية والتي تصدر بشكل سنوي لجامعات العالم وفق مؤشرات ومعايير محددة ، تتمثل في جودة التعليم وكفاءة وتميز أعضاء هيئة التدريس في نشر ومخرجات البحث العلمي إضافة إلى أداء الجامعة بنظيراتها في مختلف المعايير كما يقوم التصنيف باستطلاع اراء اعضاء هيئة التدريس في افضل مائة جامعة عن اداء الجامعات العالمية من بين 2500 جامعة استوفت المعايير الاولية للتصنيف ، ووفقاً للتخصصات العلمية فقد تم تصنيف جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز ضمن افضل 201-300 جامعة في تخصص الرياضيات ، و401 -500 في تخصصات الهندسة الكهربائية والالكترونية والصيدلة.
ويُعد دخول جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز بالخرج لتصنيف شنغهاي العالمي للجامعات خطوة أولى نحو العالمية وذلك ناتج لطبيعية الدعم الغير محدود من لدن حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين “حفظهما الله” في شتى المجالات وللمجهودات الكبيرة التي قادتها وزارة التعليم لتعزيز وتمكين منظومة التعليم الجامعي بما يتواءم مع مستهدفات رؤية المملكة العربية السعودية 2030م.