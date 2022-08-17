تعرّف على مستوى المدارس الثانوية في محافظة الخرج من خلال #مؤشر_ترتيب

كشفت هيئة تقويم التعليم أن #مؤشر_ترتيب الذي أطلق رسمياً بالتعاون مع وزارة التعليم نهاية العام الماضي 2021م، يهدف إلى تجويد المخرجات وتحسين أداء الطلبة في هذه الاختبارات، كما يساعد الطلاب والطالبات وأولياء أمورهم في تحديد المدارس المناسبة لهم.
ويعتمد المؤشر على ترتيب المدارس وفق متوسط درجات الطلاب في آخر ثلاثة أعوام دراسية حسب نتائجها في الاختبارات المعيارية (اختبار القدرات والتحصيل الدراسي) التي تجريها الهيئة، كما يهدف إلى التطوير المستمر لمنظومة التعليم والتدريب من خلال الدراسات والبحوث وتحليل البيانات وتقديم التوصيات بناءً عليها.
وتصدرت مدرسة ثانوية ابن النفيس مؤشر الترتيب للبنين .
وجاءت مدرسة ثانوية الجامعة في الترتيب الثاني ، بينما تصدرت الثانوية الخامسة بالدلم مدارس البنات وجاءت الثانوية التاسعة في الترتيب الثاني .
ويقدم (tarteeb.edu.sa)، إمكانية البحث على مستوى مكتب وإدارة التعليم وعلى المستوى الوطني لمدارس البنين والبنات، بالإضافة للبحث على خارطة المملكة، ويغطي حالياً اختبارات (القدرات العامة، والتحصيل الدراسي) للمدارس الثانوية، إلا أنه لا يُعدُّ تقييما أو تصنيفاً شاملاً لإدارات ومكاتب التعليم والمدارس، بل هو مؤشر خاص بدرجات الطلبة في اختبارات معيارية محددة وترتيب لإدارات ومكاتب التعليم والمدارس بناء على ذلك.