“تصفية” تودع 3.6 مليار ريال في حسابات المساهمين بالنصف الأول من العام الجاري

كشفت لجنة المساهمات العقارية “تصفية”، عن أرقام النصف الأول من عام 2022.
وأوضحت أنه تم إنهاء 19 مساهمة، صُرفت على إثرها حقوق مالية بلغت 3.6 مليار ريال، كما اتخذت 216 قراراً خلال 22 اجتماعاً، وأتمت بيع أراضٍ لمساهمات عقارية بمساحة إجمالية تبلغ 5.4 م2، بقيمة 4 مليارات ريال.
وتولت “تصفية” في الجوانب القانونية الترافع في عدد من القضايا، وصدرت على إثرها أحكام قضائية بمبلغ إجمالي 575.2 مليون ريال تُمثل حقوق المساهمين، كما استعادت اللجنة أموال المساهمين في عدد من المساهمات العقارية بمبلغ 4.3 مليار ريال.وفق “أخبار 24”.