بمساحات تتجاوز 25 مليون م2 .. “الأراضي البيضاء” يصدر 5 آلاف فاتورة في المرحلة الثانية بالرياض

أصدر برنامج رسوم الأراضي البيضاء أكثر من 5 آلاف فاتورة في الدورة الأولى للمرحلة الثانية في مدينة الرياض؛ وذلك على مساحات تتجاوز 25 مليون م2 من الأراضي المطورة ضمن النطاق العمراني المعلن؛ إذ من المتوقع أن توفر أكثر من 80 ألف منتج سكني.
وأوضح البرنامج أن إجمالي الفواتير الصادرة “أوامر السداد” منذ تأسيس البرنامج وصل لأكثر من 14.5 ألف فاتورة في مختلف المدن التي طبقت فيها الرسوم بمرحلتيها الأولى والثانية.
وأكد أن فواتير رسوم الأراضي البيضاء الصادرة في 15 أغسطس الماضي شملت الأراضي التي قام ملاكها بتسجيلها خلال المهلة النظامية لتسجيل الأراضي، والتي انتهت في 15 يونيو الماضي، أو الأراضي التي سجلها البرنامج بالتكامل مع الجهات الحكومية ذات العلاقة وتجاوزت 5 آلاف أرض في أكثر من 100 حيّ.
ودعا البرنامج المكلفين من ملاك الأراضي البيضاء التي تنطبق عليها معايير المرحلة الثانية، أو من يشتركون في ملكيتها، إلى سرعة التحقق من وجود فواتير صادرة عليهم؛ وذلك عبر البوابة الإلكترونية للأراضي البيضاء، والاستفادة من مهلة السداد التي تنتهي بعد سنة من تاريخ إصدار القرار بإعمار الأرض – عدا التسوير – أو سداد الرسم، أو تقليص حيز الملكية؛ تجنباً لما يترتب على ذلك من مخالفة.وفق “أخبار 24”.
يشار إلى أن المادة الخامسة عشرة من اللائحة التنفيذية لرسوم الأراضي البيضاء تنص على أن المبالغ التي يتم تحصيلها تُصرف لتطوير مشروعات البنية التحتية وفق النص الآتي: “تحدد الوزارة أوجه الصرف ـــ من الحساب الخاص بمبالغ الرسوم والغرامات المحصلة ـــ على مشروعات الإسكان، وإيصال المرافق العامة إليها، وتوفير الخدمات العامة فيها”.