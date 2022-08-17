نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
جديد المحليات > بمساحات تتجاوز 25 مليون م2 .. “الأراضي البيضاء” يصدر 5 آلاف فاتورة في المرحلة الثانية بالرياض
17/08/2022   7:31 م

بمساحات تتجاوز 25 مليون م2 .. “الأراضي البيضاء” يصدر 5 آلاف فاتورة في المرحلة الثانية بالرياض

+ = -
664

أصدر برنامج رسوم الأراضي البيضاء أكثر من 5 آلاف فاتورة في الدورة الأولى للمرحلة الثانية في مدينة الرياض؛ وذلك على مساحات تتجاوز 25 مليون م2 من الأراضي المطورة ضمن النطاق العمراني المعلن؛ إذ من المتوقع أن توفر أكثر من 80 ألف منتج سكني.

وأوضح البرنامج أن إجمالي الفواتير الصادرة “أوامر السداد” منذ تأسيس البرنامج وصل لأكثر من 14.5 ألف فاتورة في مختلف المدن التي طبقت فيها الرسوم بمرحلتيها الأولى والثانية.

وأكد أن فواتير رسوم الأراضي البيضاء الصادرة في 15 أغسطس الماضي شملت الأراضي التي قام ملاكها بتسجيلها خلال المهلة النظامية لتسجيل الأراضي، والتي انتهت في 15 يونيو الماضي، أو الأراضي التي سجلها البرنامج بالتكامل مع الجهات الحكومية ذات العلاقة وتجاوزت 5 آلاف أرض في أكثر من 100 حيّ.

ودعا البرنامج المكلفين من ملاك الأراضي البيضاء التي تنطبق عليها معايير المرحلة الثانية، أو من يشتركون في ملكيتها، إلى سرعة التحقق من وجود فواتير صادرة عليهم؛ وذلك عبر البوابة الإلكترونية للأراضي البيضاء، والاستفادة من مهلة السداد التي تنتهي بعد سنة من تاريخ إصدار القرار بإعمار الأرض – عدا التسوير – أو سداد الرسم، أو تقليص حيز الملكية؛ تجنباً لما يترتب على ذلك من مخالفة.وفق “أخبار 24”.

يشار إلى أن المادة الخامسة عشرة من اللائحة التنفيذية لرسوم الأراضي البيضاء تنص على أن المبالغ التي يتم تحصيلها تُصرف لتطوير مشروعات البنية التحتية وفق النص الآتي: “تحدد الوزارة أوجه الصرف ـــ من الحساب الخاص بمبالغ الرسوم والغرامات المحصلة ـــ على مشروعات الإسكان، وإيصال المرافق العامة إليها، وتوفير الخدمات العامة فيها”.

بمساحات تتجاوز 25 مليون م2 .. "الأراضي البيضاء" يصدر 5 آلاف فاتورة في المرحلة الثانية بالرياض

بمساحات تتجاوز 25 مليون م2 .. “الأراضي البيضاء” يصدر 5 آلاف فاتورة في المرحلة الثانية بالرياض

جديد المحليات
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885223500.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.