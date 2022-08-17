للمرة الأولى.. تدريب 60 فتاة في مسار متخصص بمبيعات وتسويق الأسماك

كشف البرنامج الوطني لتطوير قطاع الثروة السمكية التابع لوزارة البيئة والمياه والزراعة عن قبول 60 فتاة في مشروع تأهيل الكوادر الوطنية لمهنة صيد الأسماك.
وأوضح نائب الرئيس التنفيذي للبرنامج موسى الكناني، أن الفتيات سيتم تدريبهن في مسار “حلول” المختص بمبيعات وتسويق المنتجات السمكية، على يد خبراء ومختصين، وذلك للمرة الأولى.
وأشار الكناني إلى أن 90% من المستهدفين في القطاع الثالث “التسويق” من الإناث.
للمرة الأولى.. تدريب 60 فتاة في مسار متخصص بمبيعات وتسويق #الأسماكhttps://t.co/doKtXOpTbY pic.twitter.com/hRhHqfvwSA
— أخبار 24 – السعودية (@Akhbaar24) August 17, 2022
وفق “أخبار 24”.