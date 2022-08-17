إطلاق شراكة مع “Google for Startups” لدعم 100 شركة تقنية ناشئة لفتح مقارها في المملكة

وقعت في الرياض، اليوم (الأربعاء)، شراكة استراتيجية لدعم وتمكين أكثر من 100 شركة تقنية ناشئة حول العالم بشكل سنوي، وتحفيزها لفتح مقارها الرئيسية في المملكة.
وستتكفل الشراكة التي وقعت مع ” Google for Startups” بانضمام “الكراج” التي تُعدُّ الوجهة التقنية الرائدة في المملكة وشركاته الناشئة إلى شبكة من أفضل برامج مسرعات الأعمال في أمريكا اللاتينية، وأفريقيا، وأوروبا، وآسيا.
من جهته، أكد وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله السواحة، أن هذه الشراكة معGoogle for Startups تعد تأكيداً على مكانة المملكة كمركز إقليمي للتقنية والابتكار، وكونها السوق الأضخم للتقنية في المنطقة بحجم تجاوز 40 مليار دولار، كما تعد مركزاً محورياً لجذب المواهب والابتكار الرقمي.
وأكد أن الشراكة بين الكراج و(Google for Startups) تعزز من جهود المملكة؛ لتمكين رواد ورائدات الأعمال لمواصلة الريادة الإقليمية من خلال حلول وتطبيقات رقمية مبتكرة.وفق “أخبار 24”.
ويُعدُّ مشروع “الكراج” ثمرة تعاون بين كل من وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، والاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز، ويعمل كنموذج عمل يجمع بين حاضنات ومسرعات الأعمال، وكل ما تحتاجه الشركات التقنية للنجاح والنمو .