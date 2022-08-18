خلال اتصال هاتفي.. ولي العهد يهنئ ملك الأردن بخطوبة نجله الأمير الحسين بن عبدالله الثاني

أجرى ولي العهد الأمير محمد بن سلمان اتصالاً هاتفياً بالعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني بن الحسين، مساء أمس (الأربعاء).
وهنأ الأمير محمد ملك الأردن بخطوبة نجله الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، متمنياً له التوفيق والحياة السعيدة.
كما أجرى الأمير محمد بن سلمان اتصالاً هاتفياً بولي العهد الأردني الأمير الحسين، هنأه خلاله بمناسبة خطوبته، معبراً عن صادق الدعوات له بالتوفيق. وفق “أخبار 24”.
جدير بالذكر أن الديوان الملكي الأردني أعلن أمس عن خطوبة ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبدالله، والآنسة رجوة خالد بن مساعد آل سيف.