نزال البحر الأحمر.. “جوشوا” يسعى لرد الاعتبار في مواجهة ثأرية على أرض المملكة

تتوجه عيون عالم الرياضة مساء السبت المقبل، صوب جدة، لمتابعة نزال البحر الأحمر، فهناك يريد الملاكم البريطاني المحترف أنتوني جوشوا، رد الاعتبار أمام الأوكراني أولكسندر أوسيك، في نزال تاريخي يقام على أرض المملكة للمرة الثانية.
وشهدت حلبة الدرعية في السابع من شهر ديسمبر العام 2019، نزالا تاريخيا أيضًا في بطولة العالم للوزن الثقيل للملاكمة، بين الملاكم البريطاني أنتوني جوشوا، ومنافسه المكسيكي أندي رويز.
وحسم جوشوا النزال التاريخي لصالحه، وتوج بلقب بطولة العالم للوزن الثقيل للملاكمة بعد فوزه على منافسه المكسيكي أندي رويز بمجموع النقاط، بعد انتهاء الجولة الأخيرة.
وأقيمت المباراة الثأرية في حلبة تتسع لـ15 ألف شخص تم بناؤها لاستضافة الحدث في الدرعية، في مواجهة قوية شهدت حضور ولي العهد، محمد بن سلمان، في المقصورة العلوية، ووجه البطل البريطاني التحية لولي العهد، ليرد الأخير التحية. وفق “أخبار 24”.
الخسارة أمام أوسيك
ورغم فوز جوشوا على منافسه أندي رويز، واستعادة الألقاب منه، إلا أنه في سبتمبر من العام الماضي 2021، خسر الملاكم البريطاني من منافسه الأوكراني أولكسندر أوسيك، عندما تفوق عليه بالنقاط بإجماع آراء الحكام أمام مدرجات ممتلئة بالجماهير في استاد توتنهام هوتسبير.
وجرد أوسيك، صاحب الأرض حينها جوشوا من أحزمته العالمية الثلاثة كبطل في الاتحاد الدولي للملاكمة (IBF) ورابطة الملاكمة العالمية (WBA) ومنظمة الملاكمة العالمية (WBO).
رد الاعتبار
ويأمل جوشوا رد اعتباره أمام أوسيك وتكرار ما فعله أمام رويز، إذ انتهت مواجهتهما العام الماضي بفوز كاسح للأوكراني، وبتجرده من لقب بطولة العالم للوزن الثقيل إلا أن البريطاني طالب بلقاء نزال عودة وهو الأمر الذي يحدث لأول مرة في منافسات الوزن الثقيل منذ 1999 عندما واجه الأمريكي لينوكس لويس مواطنه إيفاندر هوليفيلد.
خسارتان في 26 نزالا
وتعرض بطل أولمبياد لندن في الوزن الثقيل السوبر، البريطاني جوشوا، إلى خسارتين في 26 نزالا بينها 22 بالضربة الفنية القاضية، فيما لم يتعرض أوسيك إلى أي خسارة في 19 نزالا احترافيا بينها 13 بالضربة الفنية القاضية.
ويخوض جوشوا نزاله الثاني في السعودية بعد النجاح الكبير الذي تحقق في الأول على حلبة الدرعية في ديسمبر 2019، وكسبه عندما تغلب على المكسيكي أندي رويس بالنقاط. فيما يخوض أوسيك نزاله الأول في المملكة.
تحدي جوشوا
وأكد جوشوا خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد مساء الأربعاء، عزمه على استعادة الأحزمة التي فقدها، وأكد الملاكم البريطاني أنه يتطلّع لنزال تاريخي يوم السبت لاستعادة الأحزمة، وأنه تدرب مع فريقه بشكل ممتاز، ورفع مستوى التدريبات والتركيز الذهني.وأوضح: “ما يدفعني هو شغفي بالمنافسة والتطوّر دائمًا قبل كل شيء، الأحزمة هي نتاج النجاح، ولكنها ليست الهدف الأوّل”.