وقعت شركة أكوا باور، 3 اتفاقيات رئيسية مع حكومة جمهورية أوزبكستان، وذلك خلال الزيارة الرسمية لرئيس جمهورية أوزبكستان شوكت ميرضيائيف إلى المملكة.
وقالت إكوا باور إن الاتفاقية الأولى تتصل بتطوير محطة طاقة رياح بقدرة 1.5 جيجاواط في كاراكالباكستان، والثانية اتفاقية تعاون استثماري للتطوير المشترك في مشروعات تحول طاقة لتعمل بالغاز والطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر، والثالثة تتعلق بتطوير خارطة طريق للاستثمار في قطاع الهيدروجين الأخضر بأوزبكستان بالشراكة مع شركة “أير برودكتس”.
وأبانت أن هذه المشروعات الجديدة تأتي ضمن استراتيجية طويلة المدى تسعى الحكومة الأوزبكستانية إلى تنفيذها بهدف تنويع مزيج الطاقة في أوزبكستان، وذلك من خلال إنتاج 8 جيجاواط من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح بحلول عام 2026، و12 جيجاواط من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح بحلول 2030.
وعبر النائب الأول لوزير الطاقة الأوزبكستاني عظيم أحمد خوجايف، عن سعادتهم بمواصلة تطوير التعاون مع المملكة ومع شركة أكوا باور، مبيناً أن هذه الشراكة تمثل مساهمة كبيرة لإنجازات أوزبكستان في مجال تطوير وتحديث قطاع الطاقة، لا سيما الطاقة الخضراء.
من جهته، قال رئيس مجلس إدارة أكوا باور، محمد أبونيان، إنه بتوقيع هذه الاتفاقيات ستصبح أوزبكستان ثاني أكبر دولة في المحفظة الاستثمارية لشركة أكوا باور، مؤكداً اعتزازهم بالدور المحوري الذي ستلعبه الشركة في تعزيز جهود الحكومة الأوزبكستانية في إزالة الكربون، وامتنانهم لثقة أوزبكستان في أكوا باور مؤكداً أنهم سيكونون على قدر هذه الثقة من خلال الالتزام بالعمل وفق أعلى المعايير العالمية من حيث الجودة والتكاليف التنافسية.
وسيشغل مشروع رياح كاراكالباكستان موقعاً واحداً، شمال غرب أوزبكستان، وبقدرة 1.5 جيجاواط، لتكون من أكبر محطات طاقة الرياح البرية على مستوى منطقة آسيا الوسطى والعالم، تبلغ قيمة المشروع 2.4 مليار دولار أمريكي، ومن المتوقع أن تلبي المحطة احتياجات الطاقة لنحو 1.65 مليون وحدة سكنية، مع خفض نحو 2,4 مليون طن من انبعاثات الكربون سنويًا. وفق “أخبار 24”.
من جهة أخرى، وقعت “أكوا باور” اتفاقية مع وزارتي الطاقة، والاستثمار والتجارة الخارجية الأوزبكستانيتين، للتعاون في تطوير مشروعات تحول طاقة لتعمل بالغاز والرياح والطاقة المائية والهيدروجين الأخضر، وبقيمة استثمارية تصل إلى 10 مليارات دولار أمريكي على مدار 5 سنوات ابتداءً من عام 2023.