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جديد المحليات > وزارة العدل: مركز تدقيق الدعاوى ينجز مليون عملية خلال 2022
18/08/2022   4:49 م

وزارة العدل: مركز تدقيق الدعاوى ينجز مليون عملية خلال 2022

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كشفت وزارة العدل عن إنجاز مركز تدقيق الدعاوى لنحو مليون عملية لتدقيق صحائف الدعوى الواردة إلى جميع محاكم المملكة خلال العام الجاري 2022.

وأوضحت الوزارة أن مركز تدقيق الدعاوى يسهم في انخفاض المدة الزمنية لنظر القضايا، وعدد الجلسات، وتسهيل إجراءات رفع الدعوى، وبما يعزز ترسيخ تطبيقات القضاء المؤسسي ورفع كفاءة العمل والإنجاز.

وبينت الوزارة، أن المركز يهدف إلى خدمة المستفيدين عبر رفع جاهزية ملف القضية، والتأكد من اكتمال جميع المتطلبات الأساسية للدعوى قبل إحالتها إلى الدائرة، حيث يعمل وفق مسار يضمن الارتقاء بالعمل العدلي، ويوفر الوقت والجهد على المستفيد تحقيقاً للعدالة الناجزة.وفق “أخبار 24”.

وأكدت وزارة العدل، أن المركز يأتي ضمن إطلاق المرحلة الأولى للمحكمة النموذجية التي تهدف إلى ترسيخ البناء المؤسسي للقضاء عبر تطبيق السياسات الإدارية والأنظمة العدلية، والمبادرات التحولية، والبرامج التشغيلية المرتبطة بالمؤشرات.

وزارة العدل

وزارة العدل: مركز تدقيق الدعاوى ينجز مليون عملية خلال 2022

جديد المحليات
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