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جديد المحليات > بالشراكة مع “جوجل” .. “الإعلام” تطلق برنامجًا تدريبيًا للمهارات الرقمية
18/08/2022   4:49 م

بالشراكة مع “جوجل” .. “الإعلام” تطلق برنامجًا تدريبيًا للمهارات الرقمية

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أعلنت وزارة الإعلام إطلاق برنامج تدريبي للمهارات الرقمية يتم تنفيذه على مراحل بالشراكة مع شركة “جوجل”.

وأضافت أنها أطلقت المرحلة الأولى من البرنامج التي تضمّنت دورتين تدريبيتين بحضور ‏أكثر من 120 متدربًا من القطاعين الحكومي والخاص، ومن طلاب وطالبات الجامعات.

وأوضحت الوزارة أن البرنامج يهدف إلى تدريب الأفراد وأصحاب الأنشطة التجارية وإكسابهم المهارات الرقمية اللازمة لتطوير أعمالهم وفرصهم المهنية.وفق “أخبار 24”.

يذكر أن البرنامج الذي يستهدف أكثر من ألفي شاب وفتاة يُركز على عدة مجالات رقمية منها كيفية تعزيز وجود الأنشطة التجارية رقميًا وأساسيات التسويق الرقمي وتأسيس المتاجر الإلكترونية على الإنترنت وغيرها.

بالشراكة مع “جوجل” .. “الإعلام” تطلق برنامجًا تدريبيًا للمهارات الرقمية

جديد المحليات
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