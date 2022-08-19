تفقد رئيس الهيئة العامة للطيران المدني عبدالعزيز الدعيلج، أمس (الخميس)، سير العمل في تنفيذ مشروع مطار البحر الأحمر الدولي.
وسلم الدعيلج، شركة البحر الأحمر رخصة مهبط الطائرات العامودية بعد استيفاء معايير واشتراطات السلامة بحسب لائحة السلامة التنفيذية؛ وذلك تحقيقاً لمستهدفات الاستراتيجية الوطنية للطيران من خلال تمكين القطاع الخاص وتشجيع أنشطة قطاع الطيران العام.
كما استعرض مع الرئيس التنفيذي لشركة البحر الأحمر جون باغانو، الاستراتيجية الوطنية للطيران، والمواضيع المشتركة ذات العلاقة بالطيران المدني، فيما تم الاتفاق على تعزيز الشراكة الاستراتيجية لتحقيق المستهدفات الوطنية. وفق “أخبار 24”.
يذكر أن المطار سيخدم الوجهات والمنتجعات السياحية المستدامة التي تقوم الشركة بتطويرها على امتداد ساحل البحر الأحمر.
حصلت #شركة_البحر_الأحمر_للتطوير اليوم على رخصة تشغيل مهبط الطائرات العامودية من قبل الهيئة العامة لـ #الطيران_المدني (@ksagaca) ممثلة بمعالي رئيس الهيئة بعد استيفاء معايير واشتراطات السلامة بحسب لائحة السلامة التنفيذية كما استعرض الجانبان سير أعمال #مطار_البحر_الأحمر_الدولي pic.twitter.com/6D7QIGfIdV
— شركة البحر الأحمر للتطوير (@TheRedSeaSA) August 18, 2022