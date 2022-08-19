بعد تواصل هطول الأمطار على المنطقة.. مطالبات بفتح بوابات سدود جازان

تواصل الأمطار هطولها على منطقة جازان فيما لا تزال بعض السيول المنقولة وعشرات الشعاب تتدفق على سدود المنطقة؛ إذ زاد منسوب المياه فيها بشكل ملحوظ .
وذكر مصدر مسؤول لـ”أخبار 24″ أن عمليات نهل الرمل من الأودية وإنشاء سدود ترابية “عقوم” تعد أحد مسببات الخطورة أثناء هطول الأمطار، مؤكداً أن الجهات المختصة تقوم حالياً بإزالة مخلفات السيول والسدود الترابية التي أقامها بعض المزارعين حديثاً، والتي تتسبب في تغيير مجرى السيول، مبيناً أنه يتم مراقبة العقوم والأودية، ويتم الرفع للمسؤولين بجميع المخالفات أولاً بأول.
من جهة أخرى، طالب عدد من المزارعين بفتح عدد من سدود المنطقة التي أوشكت على الامتلاء وعلى وشك المفيض، كسد وادي جازان الذي تم فتح بواباته الأسبوع الماضي للاستفادة من ري المزارع، وخفض كميات المياه به.
يشار إلى أن منطقة جازان تضم 11 سداً أكبرها سد وادي بيش، يليه سد وادي جازان، ويعد الأقدم بين سدود المنطقة، وبحسب مصادر رسمية فقد بلغ إجمالي أكبر حجم لتخزين المياه خلف سدود المملكة في منطقة جازان 341 ألف متر مكعب، كما يبلغ طول سد وادي بيش 340 متراً وارتفاعه 106 أمتار، فيما يبلغ ارتفاع سد وادي جازان 42 متراً بسعة تخزينية 54 مليون متر مكعب.