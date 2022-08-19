تدشين فيلم “90 يوم” في دور العرض السعودية والكويتية

دشنت دور العرض السعودية والكويتية، أمس (الخميس)، فيلم 90 يوم للمخرج خالد الحربي، على أن يعرض يوم 24 الجاري في مصر.
ونظم أمس العرض الخاص بالفيلم في سينما موفي بوليفارد “رياض سيتي” بحضور الرئيس التنفيذي لهيئة المسرح والفنون الأدائية في السعودية سلطان البازعي، والمنتج فيصل الحربي، إلى جانب أبطال الفيلم مروة محمد، وفيصل الزهراني، وسناء يونس، وعبدالعزيز السكيرين، ومحمد الهاشم، وبدر المطرفي.
وتدور أحداث الفيلم في إطار درامي، حيث يتناول قصة الطبيبة سارة التي تبحث عن الرجل المناسب للزواج منه، وتتحدى الجميع من أجله عندما تجده، قبل أن تكتشف أنه يخفي حقيقة مثيرة، كما يسلط الفيلم الضوء على بعض العادات والقضايا الشائكة في المجتمع بطريقة كوميدية. وفق “أخبار 24”.
الفيلم من تأليف وإخراج خالد الحربي الذي شارك في العديد من الأعمال السعودية والعربية، وحقق شهرة واسعة بعد تأليفه مسلسل الأطفال حكايات بابا فرحان، فيما تجاوزت أعماله أكثر من 100 عمل فني.