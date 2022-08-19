منذ منع التجول حتى عودة الحياة الطبيعية.. التواصل الحكومي يصدر كتاب “المواجهة الصامتة” لكورونا

أصدر مركز التواصل الحكومي بوزارة الإعلام كتاباً بنسختين رقمية وورقية، وثقت صفحاته كيف جيشت المملكة جهودها لمواجهة جائحة كورونا، وأطلق عليه عنوان “المواجهة الصامتة”.
واحتوى الكتاب، الذي استغرق إعداده 18 شهراً، أكثر من 427 صورة فوتوغرافية، في 378 صفحة، التقطها أكثر من 29 مصوراً محترفاً لملامح الحياة في المملكة وما صاحبها من تغيرات في السلوك والعادات الاجتماعية خلال مواجهة الفيروس.
وعرض الكتاب كلمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز والتي جاء فيها: إننا نعيش مرحلة صعبة في تاريخ العالم، ولكننا ندرك تماماً أنها مرحلة ستمر وتمضي رغم قسوتها ومرارتها وصعوبتها، مؤمنين بقول الله تعالى: “فإن مع العسر يسراً إن مع العسر يسراً”.
وغطت الصور فترة تطبيق منع التجول، مروراً بجميع الإجراءات الوقائية والاحترازية والقرارات الاستثنائية؛ وصولاً إلى توثيق اللحظات الاستثنائية في المواسم الدينية، ومرحلة تأمين اللقاحات، وبدء توزيعها، وانطلاق حملات التطعيم، ومظاهر عودة الحياة الطبيعية. وفق “أخبار 24”.
وتضمن الكتاب: مراحل منع التجول، والإجراءات والقرارات، واللحظات الاستثنائية، وتأمين وتوزيع اللقاحات، وانطلاق حملات التطعيم، وأخيراً عودة الحياة الطبيعية.
ويمكن الاطلاع على محتويات الكتاب عبر الرابط.