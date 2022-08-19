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جديد المحليات > أبرزها تقديم الدعم الاجتماعي.. “الهيئة الملكية لمكة” توضح البعد الإنساني لـ”تطوير العشوائيات”
19/08/2022   11:49 ص

أبرزها تقديم الدعم الاجتماعي.. “الهيئة الملكية لمكة” توضح البعد الإنساني لـ”تطوير العشوائيات”

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أوضحت الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، البُعد الإنساني لمشروع تطوير العشوائيات، خاصة أنه يقدم الدعم الاجتماعي والقانوني للفئات المستهدفة.

وأوضحت الهيئة أن مشروع تطوير العشوائيات يقدم الدعم للفئات المستهدفة من خلال توفير السكن الملائم، وتعويض الملاك الفاطنين في العشوائيات، ووجود خيارات إيجار مدعومة.

وأشارت إلى أن الدعم الاجتماعي للمشروع، هو دعم اجتماعي ودعم طويل الأمد للأسر الضمانية، كما أنه يمنح فرصة للفئات المستحقة لتصحيح أوضاعهم القانونية بحسب الاشتراطات والمعايير المطلوبة. وفق “أخبار 24”.

ولفتت إلى أنه يدعم الوصول إلى سكن مؤقت ميسور التكلفة حسب معايير واضحة، بالإضافة إلى الاهتمام الخاص بكبار السن وأصحاب الهمم والمرضى من خلال استكمال توفير الدعم الاجتماعي.

 الهيئة الملكية بمكة

أبرزها تقديم الدعم الاجتماعي.. “الهيئة الملكية لمكة” توضح البعد الإنساني لـ”تطوير العشوائيات”

جديد المحليات
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