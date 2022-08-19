“رفع منع التسجيل”.. أنمار الحائلي يُعلن غلق قضيتين للاعبين وتبقي قضية لأحدهما

أعلن رئيس مجلس إدارة نادي الاتحاد، أنمار الحائلي، رفع قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بمنع تسجيل اللاعبين.
وغرّد الحائلي، عبر حسابه بموقع تويتر، أمس (الخميس): “تم بحمد الله إغلاق القضية الأولى للاعب بريجوفيتش بمبلغ ١٨٤٢٠٠٠مليون وثمانمائة واثنين وأربعين ألف يورو وتبقى القضية الثانية بمبلغ ١٠ملايين يورو تقريبًا أعان الله النادي على سدادها”. وفق “أخبار 24”.
وأتم رئيس مجلس إدارة نادي الاتحاد تصريحاته بقوله: “وتم إغلاق القضية الثانية للاعب بيزيتش بمبلغ مليون وستمائة ألف دولار وتم رفع منع التسجيل من الفيفا”.
تم بحمد الله إغلاق القضية الأولى للاعب/بريجوفيتش بمبلغ ١٨٤٢٠٠٠مليون وثمانمائة واثنين وأربعين ألف يورو وتبقى القضية الثانية بمبلغ ١٠ملايين يورو تقريبًا أعان الله النادي على سدادها وتم إغلاق القضية الثانية للاعب/بيزيتش بمبلغ 1600000 مليون وستمائة ألف دولار وتم رفع منع التسجيل من الفيفا
— أنمار الحائلي (@Anmar_Alhailae) August 18, 2022