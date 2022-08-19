الفيصل: العالم على موعد مع نزال البحر الأحمر في موطن الأحداث الرياضية الكبرى

أبدى وزير الرياضة عبدالعزيز بن تركي الفيصل، فخره باستضافة نزال البحر الأحمر.
وغرد وزير الرياضة، عبر حسابه بموقع تويتر، اليوم (الجمعة): “أحداث عالمية نفخر باستضافتها بفضل دعم قيادتنا اللامحدود، غدًا العالم على موعد مع نزال البحر الأحمر في موطن الأحداث الرياضية الكبرى”.
ويستعد البطلان “أولكسندر أوسيك” و”أنتوني جوشوا”، للمواجهة المرتقبة في جدة، لتحديد بطل العالم للوزن الثقيل في الملاكمة، من خلال “نزال البحر الأحمر” الذي سيقام يوم السبت المقبل الموافق 20 أغسطس 2022م، على صالة مدينة الملك عبدالله الرياضية. وفق “أخبار 24”.
أحداث عالمية نفخر باستضافتها بفضل دعم قيادتنا اللامحدود 🇸🇦
غدًا العالم على موعد مع #نزال_البحر_الأحمر في موطن الأحداث الرياضية الكبرى 🤩 pic.twitter.com/GPMcfJfSJV
— عبدالعزيز بن تركي الفيصل (@AbdulazizTF) August 19, 2022