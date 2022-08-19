منها اتفاق الشركات لرفع الأسعار.. “المنافسة” توضح الممارسات الاحتكارية التي تسعى لمكافحتها

تضمنت اتفاق منشآت على رفع أسعار السلع.. “المنافسة” توضح الممارسات الاحتكارية التي تسعى لمكافحتها
أوضحت الهيئة العامة للمنافسة، أبرز الممارسات الاحتكارية التي تسعى لمكافحتها بما يخدم مصلحة المستهلك.
وأشارت الهيئة أن من الممارسات التي تسعى لمكافحتها، اتفاق المنشآت على رفع أسعار السلع أو الخدمات على المستهلكين، واتفاق المنشآت على تحديد الكميات المتاحة من السلع والمنتجات لأجل التحكم بالأسعار، أو افتعال عجز غير حقيقي.
وتضمنت الممارسات: قيام المنشأة التي تتمتع بوضع مهيمن بربط بيع سلعة أو خدمة بشراء سلعة، أو خدمة أخرى تكون بطبيعتها غير مرتبطة بالسلعة أو الخدمة الأصلية، والحد من حرية تدفق السلع والخدمات إلى الأسواق، وذلك من خلال إخفائها أو تخزينها من غير وجه حق.
وفق “أخبار 24”.