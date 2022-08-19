تأثر بصدمة أسرة مفقود متوفى.. قصة مواطن تطوع لإنقاذ المفقودين في صحراء النفود

استعرضت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، اليوم (الخميس)، قصة المواطن “مبارك النماصي” الذي تطوع لإنقاذ المفقودين في الصحراء.
وذكر المواطن أن مسيرته في التطوع بدأت في صحراء النفود الكبرى عندما عثروا على مفقود متوفى وشاهد صدمة أسرته فقرر حينها أن يتطوع ويساعد في البحث عن المفقودين.
وأضاف أن حياته في البادية والترحال ساهمت في زيادة معرفته عن المناطق الوعرة والسهلة سواء سار فيها ليلا أو نهارا، وعندما ترد بلاغات من الدفاع المدني عن المفقودين يسارع في تقديم المساعدة .
ولفت إلى أن رحلة البحث تبدأ بالاعتماد على المعلومات المتوافرة لديهم عن آخر إشارة تواصل من خلالها المفقود قبل معارفه، ومنها ينطلقون مصطحبين معهم حبالًا وطعامًا ومياهًا لنجدة المفقود حال العثور عليه.
وأكد أن شعوره بإنقاذ المفقود لا يمكن وصفه، متطلعا إلى الاستمرار في هذا التطوع للمساهمة في إنقاذ المزيد من الأرواح المفقودة بالصحراء. وفق “أخبار 24”.
من جهته، أشاد وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أحمد الراجحي، بالدور الذي يقوم به “النماصي”، مقدما الشكر له ولجميع المتطوعين والمتطوعات الذين خصصوا الكثير من أوقاتهم؛ لخدمة دينهم ومجتمعهم.
الأخ مبارك النماصي يقدم لنا نموذجاً من الشجاعة والإنسانية، وقصصاً من #العمل_التطوعي شاهدة على قيم المجتمع السعودي وأصالته.
شكراً له، ولجميع المتطوعين والمتطوعات الذين خصصوا الكثير من أوقاتهم؛ لخدمة دينهم ومجتمعهم، ونسأل الله أن يجعل ما يقدمونه في ميزان حسناتهم. pic.twitter.com/7wOdgB2iyb
— أحمد سليمان الراجحي (@Ahmed_S_Alrajhi) August 19, 2022